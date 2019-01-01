О магазине

Интернет магазин «Цветофорофф» работает с октября 2006 г. на базе реально действующего магазина по продаже расходных материалов для оргтехники. За эти годы коллективом был наработан огромнейший опыт по работе с расходными материалами. За плечами сотрудников более чем десятилетний стаж работы с принтерами и картриджами. Мы развивались и росли вместе с развитием оргтехники. Осуществляя заправку картриджей и занимаясь обслуживанием оргтехники мы, на своей практике, подобрали наиболее качественных, ведущих, мировых производителей представляющих наиболее полный ассортимент продукции.



Рынок расходных материалов огромен и разобраться в нем неопытному пользователю зачастую не представляется возможным, и Вы покупаете то, что Вам попалось под руку. К сожалению такая покупка не всегда соответствует ожиданиям и разочарование от низкого качества длится гораздо дольше чем радость от низкой цены. Сколько раз мы слышали печальные истории о испорченных картриджах и потерянных деньгах.

1. Интернет магазин «Цветофорофф» предлагает наилучшее соотношение качества и цены на весь ассортимент товаров.

2. Мы тщательно отбираем поставщиков, чтобы предложить нашим клиентам самые надежные позиции.

3. Собственная служба доставки позволяет обрабатывать и отправлять заказы уже в день поступления.

4. Вы всегда можете получить полную и квалифицированную консультацию по любым вопросам связанным с использованием и приобретением расходных материалов.

5. Гарантия качества и надежности на весь товар.

Интернет магазин Сvetoforoff.ru является официальным представителем компании "InkTec" и "IST". Продукция южнокорейской компании "InkTec" - это высококачественные чернила и совместимые картриджи. Также в нашем магазине представленна продукция компании "IST" - это Системы Непрерывной Подачи Чернил (далее СНПЧ), Перезаправляемые Картриджи, (далее ПЗК) и фотобумага различных форматов.

Продукция "InkTec" в использовании с печатающими устройствами "Epson", "Canon", "HP" и "Brother" дает отличную возможность каждому человеку получать неизменно высокое качество печати, забыв о высокой стоимости оригинальных расходных материалов.



Продукция "InkTec" производится на новейшем оборудовании с использованием инновационных технологий на заводах в Южной Корее, а ее поставки производятся по всему миру.