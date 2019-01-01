О магазине

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Комплект роликов захвата,подачи,отделения (для лотков 3 - 4) Xerox WorkCentre-5735/5740/5790 WorkCentre Pro-238/245 (604K83640/604K83641/607K27860)
Комплект роликов захвата,подачи,отделения (для лотков 3 - 4) Xerox WorkCentre-5735/5740/5790 WorkCentre Pro-238/245 (604K83640/604K83641/607K27860)
5 500 Р
0
В наличии
Ремкоплект направляющих в лотке Xerox WorkCentre-232/275/5632/5638/5645/5655/5687 (655N00337)
Ремкоплект направляющих в лотке Xerox WorkCentre-232/275/5632/5638/5645/5655/5687 (655N00337)
6 500 Р
0
В наличии
Узел роликов захвата,подачи,отделения DADF Xerox WorkCentre-5845/5855/5945/5955 (059K85120/059K85121)
Узел роликов захвата,подачи,отделения DADF Xerox WorkCentre-5845/5855/5945/5955 (059K85120/059K85121)
5 500 Р
0
В наличии
Датчик оптический Xerox WorkCentre-5845/5855/5865/5875/5890/5945/5955 (130E19060)
Датчик оптический Xerox WorkCentre-5845/5855/5865/5875/5890/5945/5955 (130E19060)
4 000 Р
0
В наличии
Комплект роликов 1 и 2 кассеты (захвата,протяжки,тормозной) WorkCentrePro-5632/5638/5645/5653/5655/245/5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 (059K69803/059K69802)
Комплект роликов 1 и 2 кассеты (захвата,протяжки,тормозной) WorkCentrePro-5632/5638/5645/5653/5655/245/5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 (059K69803/059K69802)
2 000 Р
0
В наличии
Площадка тормозная в сборе Xerox Phaser-3600/3635/WorkCentre-3550 Samsung ML-5050DN/SCX-5835/5935 (JC97-03249A/JC97-03249B/019N00947)
Площадка тормозная в сборе Xerox Phaser-3600/3635/WorkCentre-3550 Samsung ML-5050DN/SCX-5835/5935 (JC97-03249A/JC97-03249B/019N00947)
180 Р
0
В наличии
Транспортный вал в сборе Xerox WorkCentrePro-265 (059K50101)
Транспортный вал в сборе Xerox WorkCentrePro-265 (059K50101)
3 500 Р
0
В наличии
Ролик выхода Xerox DocuCentre-535/555 CopyCentre-C35/C45 WiorkCentre Pro-232/238 (059K50770/022K69800)
Ролик выхода Xerox DocuCentre-535/555 CopyCentre-C35/C45 WiorkCentre Pro-232/238 (059K50770/022K69800)
500 Р
0
В наличии
Термистор узел CANON FK2-0013-000 iR-C5068/C5800/C6800 (уценка / бывший в употреблении / вскрытая упаковка)
Термистор узел CANON FK2-0013-000 iR-C5068/C5800/C6800 (уценка / бывший в употреблении / вскрытая упаковка)
800 Р
0
В наличии
Узел роликов захвата,подачи,отделения DADF Xerox WorkCentre-5645/5655/5665/5675/5687/5745 (113R00718)
Узел роликов захвата,подачи,отделения DADF Xerox WorkCentre-5645/5655/5665/5675/5687/5745 (113R00718)
5 500 Р
0
В наличии
Шестерня Xerox WorkCentre Pro-5632/5638/5645/5653/5655/232/238/245 (059K59221/059K59220)
Шестерня Xerox WorkCentre Pro-5632/5638/5645/5653/5655/232/238/245 (059K59221/059K59220)
400 Р
0
В наличии
Вал ADF (подающий и выходной) Xerox WorkCentre Pro-75/35 WorkCentre-5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687/5735/5740/238/245 (059K50922/059K50921/059K50920/022K69780/059K84630)
Вал ADF (подающий и выходной) Xerox WorkCentre Pro-75/35 WorkCentre-5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687/5735/5740/238/245 (059K50922/059K50921/059K50920/022K69780/059K84630)
600 Р
0
В наличии
Вал выходной в сборе ADF Xerox WorkCentre-5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687/5735/5740/238/245 (059K43920)
Вал выходной в сборе ADF Xerox WorkCentre-5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687/5735/5740/238/245 (059K43920)
1 000 Р
0
В наличии
Чистящее лезвие / Ракель для Sharp AR160/161/205/162/163/200/201/М205/206/5015/5020/5320/5316/141G/141S/5516D (UCLEZ0009QSZ2/UCLEZ0009QSZ1/UCLEZ0009QSZZ)
Чистящее лезвие / Ракель для Sharp AR160/161/205/162/163/200/201/М205/206/5015/5020/5320/5316/141G/141S/5516D (UCLEZ0009QSZ2/UCLEZ0009QSZ1/UCLEZ0009QSZZ)
500 Р
0
В наличии
Чип для Xerox Phaser-3020 / WorkCentre-3025 (106R02773) (1.5K) black (совместимый) NEW (Последняя версия для прошивок после 06/2017)
Чип для Xerox Phaser-3020 / WorkCentre-3025 (106R02773) (1.5K) black (совместимый) NEW (Последняя версия для прошивок после 06/2017)
300 Р
0
В наличии
Чип для Canon (054) (1.2K) Cyan (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
Чип для Canon (054) (1.2K) Cyan (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
80 Р
0
В наличии
Чип для Canon (054) (1.2K) Magenta (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
Чип для Canon (054) (1.2K) Magenta (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
80 Р
0
В наличии
Чип для Canon (054) (1.2K) Yellow (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
Чип для Canon (054) (1.2K) Yellow (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
80 Р
0
В наличии
Чип для Canon (054) (1.5K) Black (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
Чип для Canon (054) (1.5K) Black (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
80 Р
0
В наличии
Чип для Canon (054H) (2.3K) Cyan (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
Чип для Canon (054H) (2.3K) Cyan (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
100 Р
0
В наличии
Чип для Canon (054H) (2.3K) Magenta (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
Чип для Canon (054H) (2.3K) Magenta (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
100 Р
0
В наличии
Чип для Canon (054H) (2.3K) Yellow (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
Чип для Canon (054H) (2.3K) Yellow (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
100 Р
0
В наличии
Чип для Canon (054H) (3.1K) Black (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
Чип для Canon (054H) (3.1K) Black (совместимый) LBP 620/621/623/640 MF640/641/642/643/644/645
100 Р
0
В наличии
Картридж совместимый S-Line для Samsung CLP-M300A Magenta для CLP-300 / CLX-2160 / CLX-3160
Картридж совместимый S-Line для Samsung CLP-M300A Magenta для CLP-300 / CLX-2160 / CLX-3160
650 Р
0
В наличии
Картридж совместимый NV Print для Ricoh (406522/ TYPE SP3400HE) для Aficio-SP3400/SP3410/SP3500/SP3510
Картридж совместимый NV Print для Ricoh (406522/ TYPE SP3400HE) для Aficio-SP3400/SP3410/SP3500/SP3510
1 650 Р
0
В наличии
Шлейф сканирующей линейки Samsung SCX-4100/4200/4300/РE114e/WorkCentre-3119 CET (JC39-00358A/JC39-00954A)
Шлейф сканирующей линейки Samsung SCX-4100/4200/4300/РE114e/WorkCentre-3119 CET (JC39-00358A/JC39-00954A)
220 Р
0
В наличии
Перезаправляемые картриджи для Hewlett-Packard DesignJet-T120 / DesignJet-T520 (Re-HP711) С ЧИПАМИ "ColorPro"
Перезаправляемые картриджи для Hewlett-Packard DesignJet-T120 / DesignJet-T520 (Re-HP711) С ЧИПАМИ "ColorPro"
1 500 Р
0
В наличии
Чип для Xerox Phaser 7500 (17.8K) 106R01443 Сyan (совместимый)
Чип для Xerox Phaser 7500 (17.8K) 106R01443 Сyan (совместимый)
60 Р
0
В наличии
Чип для Xerox Phaser 7500 (17.8K) 106R01444 Magenta (совместимый)
Чип для Xerox Phaser 7500 (17.8K) 106R01444 Magenta (совместимый)
60 Р
0
В наличии
Чип для Xerox Phaser 7500 (19.8K) 106R01446 Black (совместимый)
Чип для Xerox Phaser 7500 (19.8K) 106R01446 Black (совместимый)
60 Р
0
В наличии
Чип для Xerox Phaser 7500 (80K) 108R00861 DRUM (совместимый)
Чип для Xerox Phaser 7500 (80K) 108R00861 DRUM (совместимый)
60 Р
0
В наличии
Чип для Xerox Phaser 7800 (145K) 106R01582 DRUM (совместимый)
Чип для Xerox Phaser 7800 (145K) 106R01582 DRUM (совместимый)
60 Р
0
В наличии
Чип для Canon C-EXV54Bk (15,5K) Black (совместимый) iR-C3025
Чип для Canon C-EXV54Bk (15,5K) Black (совместимый) iR-C3025
80 Р
0
В наличии
Чип для Canon C-EXV54C (8,5K) Cyan (совместимый) iR-C3025
Чип для Canon C-EXV54C (8,5K) Cyan (совместимый) iR-C3025
80 Р
0
В наличии
Чип для Canon C-EXV54M (8,5K) Magenta (совместимый) iR-C3025
Чип для Canon C-EXV54M (8,5K) Magenta (совместимый) iR-C3025
80 Р
0
В наличии
Чип для Canon C-EXV54Y (8,5K) Yellow (совместимый) iR-C3025
Чип для Canon C-EXV54Y (8,5K) Yellow (совместимый) iR-C3025
80 Р
0
В наличии

О магазине

Интернет магазин «Цветофорофф» работает с октября 2006 г. на базе реально действующего магазина по продаже расходных материалов для оргтехники. За эти годы коллективом был наработан огромнейший опыт по работе с расходными материалами. За плечами сотрудников более чем десятилетний стаж работы с принтерами и картриджами. Мы развивались и росли вместе с развитием оргтехники. Осуществляя заправку картриджей и занимаясь обслуживанием оргтехники мы, на своей практике, подобрали наиболее качественных, ведущих, мировых производителей представляющих наиболее полный ассортимент продукции.


Рынок расходных материалов огромен и разобраться в нем неопытному пользователю зачастую не представляется возможным, и Вы покупаете то, что Вам попалось под руку. К сожалению такая покупка не всегда соответствует ожиданиям и разочарование от низкого качества длится гораздо дольше чем радость от низкой цены. Сколько раз мы слышали печальные истории о испорченных картриджах и потерянных деньгах.

1. Интернет магазин «Цветофорофф» предлагает наилучшее соотношение качества и цены на весь ассортимент товаров.

2. Мы тщательно отбираем поставщиков, чтобы предложить нашим клиентам самые надежные позиции.

3. Собственная служба доставки позволяет обрабатывать и отправлять заказы уже в день поступления.

4. Вы всегда можете получить полную и квалифицированную консультацию по любым вопросам связанным с использованием и приобретением расходных материалов.

5. Гарантия качества и надежности на весь товар.

Интернет магазин Сvetoforoff.ru является официальным представителем компании "InkTec" и "IST". Продукция южнокорейской компании "InkTec" - это высококачественные чернила и совместимые картриджи. Также в нашем магазине представленна продукция компании "IST" - это Системы Непрерывной Подачи Чернил (далее СНПЧ), Перезаправляемые Картриджи, (далее ПЗК) и фотобумага различных форматов.

Продукция "InkTec" в использовании с печатающими устройствами "Epson", "Canon", "HP" и "Brother" дает отличную возможность каждому человеку получать неизменно высокое качество печати, забыв о высокой стоимости оригинальных расходных материалов.

Продукция "InkTec" производится на новейшем оборудовании с использованием инновационных технологий на заводах в Южной Корее, а ее поставки производятся по всему миру.

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  • HP
  • Epson
  • Canon
  • Xerox
  • Samsung
  • Brother
  • InkTec
  • INKO
  • OCP
  • Bursten
  • NVPrint
  • IST
  • Lomond
  • Ink-Mate
  • UniJet
  • SuperFine
  • Panasonic
  • OKI
  • Konica Minolta
  • Kyocera
  • Lexmark
  • MB
  • Ricoh
  • Sharp
  • PushkInk
  • MyInk
  • Uniton
  • ATM
  • Static Control
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  • B&W
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  • Master
  • TONEX
  • AQC
  • EQ
  • Solution Print
  • Do-IT Industrial Company
  • MOLYKOTE
  • Uninet
  • ColorPro
  • Cactus
  • S-Line